Concert « Voix, vents et percussions Claye-Souilly, 18 mars 2023 20:30, Claye-Souilly.

Venez fêter l’arrivée du printemps avec ce concert festif,

proposé par le CHŒUR RÉSONANCE de CLAYE-SOUILLY,

avec la participation de l’ORCHESTRE D’HARMONIE de MITRY-MORY Samedi 18 mars, 20h30 1

Après le succès de la première rencontre en 2022 entre le CHŒUR RÉSONANCE et l’ORCHESTRE D’HARMONIE de MITRY-MORY, voici la 2ème édition à ne pas manquer ! Plus de cinquante musiciens et chanteurs sur scène… et de la bonne musique au programme !

Ensemble, ils vous feront découvrir les nouveautés de leurs répertoires respectifs et communs : un kaléidoscope original allant du classique à la variété, en passant par le Gospel, le Jazz, les musiques de film ou les musiques du monde…

Direction d’Orchestre : Sylvain Leclerc

Direction de chœur : Clément Piraux

Pianiste : Cassandre Courties

__________________________________________________________________________________

Claye-Souilly Espace André Malraux , place du Général de Gaulle Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne

Après le succès de la première rencontre en 2022 entre le CHŒUR RÉSONANCE et l’ORCHESTRE D’HARMONIE de MITRY-MORY, voici la 2ème édition à ne pas manquer ! Plus de cinquante musiciens et chanteurs sur scène… et de la bonne musique au programme !

Ensemble, ils vous feront découvrir les nouveautés de leurs répertoires respectifs et communs : un kaléidoscope original allant du classique à la variété, en passant par le Gospel, le Jazz, les musiques de film ou les musiques du monde…

Direction d’Orchestre : Sylvain Leclerc

Direction de chœur : Clément Piraux

Pianiste : Cassandre Courties

__________________________________________________________________________________