Clavicule • Quai Bondy • The Choices SUPERSONIC, 22 décembre 2021, Paris.

de 19h à 23h

gratuit

Welcome to Supersonic… Concerts gratuits, nuits rock et disquaire à Paris ! – CLAVICULE (Garage psych’punk – Beast Records, Open Up and Bleed Records – Rennes,FR) Les Rennais de Clavicule déversent un rock puissant et diversifié, inspiré par la scène garage contemporaine auquel s’ajoutent de larges influences allant du punk au psyché, en passant par le surf ou le grunge. https://clavicule.bandcamp.com/album/garage-is-dead https://www.youtube.com/channel/UC1TGDn1vS2k45tlrJC2nRTg – QUAI BONDY (Post-punk, Garage – Lyon,FR) Quai Bondy, là où les lamentations sauvages viennent s’échouer au rythme des guitares saturées. Alliant post-punk et garage-rock, le trio lyonnais vous embarque entre violence et naïveté désinvolte pour un périple inconscient. – THE CHOICES (Punk-Rock / PowerPop – Randale Records – Paris, FR) Créé à Paris en janvier 2019 autour de la frontwoman canadienne Jenny Woo, THE CHOICES joue un Punk-Rock pied au plancher aux accents Power-Pop et aux influences 70s. Les 3 influences: Buzzcocks, Undertones, Exploding Hearts https://www.youtube.com/channel/UCXzot65eXBRpSYgqUDuulEA https://soundcloud.com/user-9226025 Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://www.facebook.com/events/264060615654276

