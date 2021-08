Paris L'international île de France, Paris Clavicule + Dusty Mush + Basic Shapes L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Clavicule + Dusty Mush + Basic Shapes L’international, 30 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 30 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

Les Rennais de Clavicule déversent un rock puissant inspiré par la scène garage contemporaine, auquel s’ajoutent de larges influences allant du punk au psyché, en passant par le surf ou le grunge. L’Inter présente : ▪ Clavicule (Rennes – Garage Punk, Psyché – Beast Records) Les Rennais de Clavicule déversent un rock puissant inspiré par la scène garage contemporaine, auquel s’ajoutent de larges influences allant du punk au psyché, en passant par le surf ou le grunge. ▪ Dusty Mush (Melun – Garage Punk – Dirty Slice Records, Belly Button Records, Howlin’ Banana) ▪ Basic Shapes (Montreuil – Post-Punk, Garage – Polaks Records) Guitares maigres et robotiques, basse hypnotique, batterie métronomique, Basic Shapes délivre un post punk nerveux, porté par une voix tantôt caressante, tantôt cassante. Après un 1er mini LP en 2019, ils ont sorti leur 1er album en juillet 2020, Clockwork Organs, toujours chez Polaks Records. Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/555221039161823 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-09-30T20:00:00+02:00_2021-09-30T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris