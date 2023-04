Bal Salle des Fêtes, 29 avril 2023, Claveyson.

Venez passer un bon moment et danser jusqu’au bout de la nuit !.

2023-04-29 à 22:00:00 ; fin : 2023-04-29 02:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and have a good time and dance the night away!

Ven a divertirte y a bailar toda la noche

Verbringen Sie eine gute Zeit und tanzen Sie bis in die Nacht hinein!

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche