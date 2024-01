Clavecin ou pianoforte ? Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, mercredi 14 février 2024.

Clavecin ou pianoforte ? Atelier proposé par Joël SOICHEZ. Mercredi 14 février, 10h00 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre sur inscription par mail à avanlerberghe@ville-tourcoing.fr

Début : 2024-02-14T10:00:00+01:00 – 2024-02-14T12:00:00+01:00

Reconnu pour sa polyvalence stylistique et technique, Joël SOICHEZ travaille en tant que chef d’orchestre, chef de chant, chef de chœur, pianiste ou continuiste pour les orchestres Les Siècles, Les Arts Florissants, l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Ensemble Intercontemporain, l’Ensemble Aleph…ainsi que sur plusieurs productions d’opéras pour le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra-Comique, la Philharmonie de Paris, les opéras de Lille, Dijon, Marseille, Lausanne…

En 2014 il devient intervenant pédagogique à la Philharmonie de Paris dans de nombreuses activités liées aux pratiques collectives et assure notamment la direction de plusieurs orchestres du projet DÉMOS.

Passionné par les pianos historiques, il travaille étroitement avec l’atelier d’Olivier FADINI à la valorisation des pianos classiques et romantiques et fonde avec lui Les Concerts d’Emilia, dont le but est de promouvoir l’interprétation des œuvres sur les instruments de leur époque.

En partenariat avec l’Atelier lyrique de Tourcoing.

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing [{« type »: « email », « value »: « avanlerberghe@ville-tourcoing.fr »}] Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

