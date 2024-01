Clavecin ou clavicorde ? Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, jeudi 15 février 2024.

Clavecin ou clavicorde ? Atelier proposé par Thomas YVRARD. Jeudi 15 février, 10h00 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre sur réservation par mail à avanlerberghe@ville-tourcoing.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T10:00:00+01:00 – 2024-02-15T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-15T10:00:00+01:00 – 2024-02-15T12:00:00+01:00

Après des études de clavecin auprès d’Aline ZYLBERAJCH à Strasbourg et de Françoise MARMIN à Angers, Thomas YVRARD suit l’enseignement de Françoise LENGELLÉ au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon et obtient, en 2008, le Diplôme national d’études supérieures de musique, mention Très Bien à l’unanimité. Boursier de la Fondation Royaumont en 2003 avec Laurent Stewart, de l’Académie de Villecroze en 2006 auprès d’Huguette DREYFUS, de la Piccola accademia de Montisi en 2007 avec Menno VAN DELFT, il a également effectué des semestres d’études au conservatoire d’Amsterdam et à la Schola Cantorum de Bâle pour se perfectionner dans la pratique du clavicorde et celle de l’improvisation…

Parallèlement à ses études, il est membre de l’Orchestre Baroque de l’Union Européenne en 2005 et en septembre 2007 il participe à la XIVème académie baroque d’Ambronay sous la direction d’Hervé NIQUET. Il se produit régulièrement en concert, tant en solo au clavecin et au clavicorde, qu’en musique de chambre, notamment au sein de l’ensemble L’Oxymore qu’il co-dirige avec le flûtiste Nicolas FLODROPS.

En partenariat avec la Saison Ecouter / Voir.

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing [{« type »: « email », « value »: « avanlerberghe@ville-tourcoing.fr »}] Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

DR