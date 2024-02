Clavé Fine Art fête ses trois ans d’existence avec l’exposition « Small is « still » beautiful » Clavé Fine Art Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du 1er mars au 27 avril 2024, Clavé Fine Art fête ses trois ans d’existence avec une exposition réunissant grands maîtres du XXe siècle et artistes contemporains. 1 mars – 26 avril 1

Son titre, Small is “still” beautiful, est un clin d’œil à l’exposition inaugurale de la galerie présentée en mars 2021, intitulée Small is beautiful.

Comme trois ans auparavant, Clavé Fine Art met à l’honneur le petit format dans toute sa grandeur, mais elle invite cette fois-ci des artistes contemporains à se prêter au jeu. Des œuvres inédites de Léo Nataf, Claudine Drai, Pauline Guerrier, Sacha Floch Poliakoff, Félix Beausoleil, François Réau et Virgile Belaval, tous exposés dans la galerie depuis sa création, côtoient ainsi pendant deux mois des pièces de petite taille d’artistes majeurs du XXe siècle tels que César Baldaccini, Antoni Clavé, Jean Dubuffet, Yves Klein, Germaine Richier, Pablo Picasso ou encore Zao Wou-Ki.

En mars 2021, la galerie Clavé Fine Art ouvre ses portes au cœur du 14e arrondissement de Paris, nichée dans l’ancien atelier de César redessiné par l’architecte japonais Kengo Kuma. Durant ces trois années, des œuvres de maîtres modernes et celles d’artistes contemporains ont tour à tour dialogué à leur manière avec le volume et la lumière qui émanent de l’intérieur de la galerie et le délicat washi de Kengo Kuma qui en recouvre ses murs.

Du 11 mars au 11 mai 2021, la galerie inaugure son espace avec l’exposition Small is beautiful, présentant un ensemble de 16 œuvres de petits formats d’Alexander Calder, César, Eduardo Chillida, Antoni Clavé, Jean Dubuffet, Yves Klein, Roberto Matta, Joan Miró, Zoran Music, Germaine Richier, Pierre Soulages et Antoni Tàpies. Le principe est de ne présenter que des pièces de petite taille, comme l’eut fait Ernst Beyeler, qui par trois fois (en 1954-55, 1967-68 et 1978) organisa des expositions de petits formats, présentant des oeuvres « aussi grandes qu’il le faut, et pas plus ».

En mars 2024, à l’aune de son troisième anniversaire, Clavé Fine Art organise une exposition clin d’œil à son inauguration et invite tous les artistes contemporains qui ont exposé depuis 2021 dans la galerie à créer pour l’occasion des œuvres de petite taille. Elle présente ainsi les créations immaculées en papier mâché de Claudine Drai, les céramiques telluriques de Léo Nataf, des tissages de la série des Minimes de Sheila Hicks et les créations à la mine de plomb ou en bronze de François Réau, aux côtés de l’univers pop de Sacha Floch Poliakoff, des créations colorées de Félix Beausoleil et Virgile Belaval et du travail inspiré des savoir-faire traditionnels et techniques ancestrales de Pauline Guerrier.

L’accrochage mêle ces productions inédites à de petites œuvres d’artistes majeurs du XXe siècle, tels que César Baldaccini, Antoni Clavé, Jean Dubuffet, Yves Klein, Giorgio Morandi, Claude de Soria, Jean Paul Riopelle, Pablo Picasso ou encore Zao Wou-Ki. Ce sont ainsi autant d’artistes, de techniques et de matières différents qui sont réunis chez Clavé Fine Art, avec un point commun : le dévoilement de la splendeur du petit format, sous toutes ses formes.

