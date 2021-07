Claudio Capéo La Loco, 23 octobre 2021-23 octobre 2021, Mézidon Vallée d'Auge.

Claudio Capéo

La Loco, le samedi 23 octobre à 20:30

Cet accordéoniste chevronné a déjà une longue route derrière lui. De la rue à la scène, il affine son style et se fait repérer pour participer à « The Voice 5 ». Claudio Capéo séduit les juges par son interprétation de _Chez Laurette_ de Michel Delpech et accède aux battles aux côtés de Florent Pagny. Une expérience qui lui permet de rencontrer son parolier et son label Jo&Co. S’il reconnaît que son accordéon est une arme de séduction massive, il ne se ferme pas à des sonorités plus modernes qui donnent à ses morceaux cette accessibilité. Celui qui souhaite redonner ses lettres de noblesses à la chanson réaliste, se place au carrefour de Zaz et de Brassens. Avec des textes engagés et des mélodies entraînantes, il teinte sa musique de ce qui la fait populaire : la vie des gens. Ce que l’on peut d’ailleurs retrouver dans son premier morceau _Un Homme debout_, un titre qui force à regarder la vie d’en bas, à voir ces hommes de la rue devenus invisibles au fil du temps.

Un artiste au timbre de voix rayonnant qui vous transporte grâce à des mélodies entraînantes.

La Loco rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:10:00