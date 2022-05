CLAUDIO CAPÉO AU GALAXIE

2022-11-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-04 Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), Claudio Capéo enchaine les succès. Ses derniers albums « Tant que rien ne m’arrête » et « Penso a te », tous les deux certifiés disques de platine lui ont permis de s’installer durablement dans le paysage musical français. Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit son ascension ! contact@le-galaxie.fr +33 3 87 70 28 29 https://www.le-galaxie.com/evenement/claudio-capeo/ dernière mise à jour : 2021-07-13 par

