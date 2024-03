Claudia Meyer présente « La Negra » – Tribute to Mercedes Sosa, the voice of Latin America Café de la Danse Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant PLEIN : 22 EUR

Claudia Meyer révèlera « La Negra » son nouvel album à l’occasion de sa sortie le 22/03 chez Kobbi Prod / Inouïe Distribution. Cet opus sera présenté le jeudi 25/04 sur la scène du Café de la Danse.

Cet album est tiré du spectacle musical. Le caractère original et innovant de l’angle choisi par Claudia Meyer est de faire revivre l’artiste et de redécouvrir l’oeuvre et l’itinéraire d’une femme internationalement connue pour sa voix, son engagement, ses succès et les différentes étapes de sa vie d’artiste et de femme. Elle est “la voix du peuple silencieux”.

Ce disque comprend deux duos : un exceptionnel avec Mercedes Sosa, et un avec Maurane, auquel l’album est dédié.

Un mot sur Mercedes Sosa :

» Mercedes Sosa est la voix qui m’a influencée, elle m’a emportée dans son histoire et j’ai plongé dans sa musique. Bien que n’étant pas sud-américaine et que l’espagnol ne soit pas ma langue maternelle, j’ai été saisie et happée par cette culture, sa musicalité et bouleversée par la puissance de sa voix riche en émotions. J’ai été sensible à son histoire, à sa vie de femme, à son engagement auprès des plus démunis et à l’immense interprète qu’elle fut.

Elle a toujours fait partie de mon itinéraire musical, je la chante depuis mon adolescence et lui ai rendu hommage sur mes deux albums précédents, Azul et Fuego. Je suis très émue et heureuse de faire revivre sa musique sur scène, et sur l’album “La Negra”. »

Claudia Meyer

L’album :

Cet album et le spectacle proposent un mélange de tradition et de modernité, revisités par Claudia Meyer, accompagnée de Marc Benabou “Marquito” aux percussions. Tout en restant fidèle aux versions originales, ce duo apporte une touche personnelle et colorée en insérant des instruments ethniques tels que le charango, le cuatro et particulièrement le bombo (tambour andin) qui était l’instrument traditionnel que jouait Mercedes Sosa sur scène.L’album est à l’identique du spectacle, le parti pris de proximité et d’intimité d’un duo comme l’était le plus souvent Mercedes Sosa avec son guitariste

Nicolas Brizuela.

Café de la Danse 5 Passage Louis Philippe 75011

