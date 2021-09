Paris Centre culturel suisse île de France, Paris Claudia & Julia Müller, Une brève histoire de baskets sales Centre culturel suisse Paris Catégories d’évènement: île de France

Claudia & Julia Müller, Une brève histoire de baskets sales Centre culturel suisse, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 17h à 21h

Du 12 septembre au 14 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 19h

gratuit

Claudia & Julia Müller (* 1964 et * 1965) mettent en scène, dans de grands dessins muraux, des situations familières ou mystérieuses en mêlant des représentations figuratives avec des ornements, des abstractions, des dédoublements, des fragments. À partir de leur vaste archive d'images, elles scrutent les échanges de regards, les rapports de pouvoir, les relations entre affection et animosité, observant toute une palette de contradictions de l'existence humaine. L'exposition au CCS se concentre sur des moments de transitions, des formes de vivre ensemble, des situations de fragilité et de réorientation à travers de portraits ainsi qu'une installation de lampes peintes qui relient l'intérieur à l'extérieur. Exposition du dimanche 12.09 au dimanche 14.11

Vernissage samedi 11.09 de 17:00 à 21:00

+ d’infos Expositions -> Art Contemporain Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

1 : Saint-Paul (350m) 7 : Pont Marie (571m)

Contact :Centre culturel suisse. Paris ccs@ccsparis.com https://ccsparis.com/ Expositions -> Art Contemporain

© Claudia & Julia Müller, Turnschuhe, 2021

