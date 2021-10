Paris Le Baiser Salé île de France, Paris CLAUDEL ATRIDE QUINTET Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CLAUDEL ATRIDE QUINTET Le Baiser Salé, 24 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 24 novembre 2021

de 21h30 à 0h30

payant

Le compositeur, contrebassiste et bassiste Claudel Atride est de retour ! Avec ces 2 premiers opus, il a développé et promu un concept novateur, d’inspiration caraïbéenne, le “Kréyol Jazz Rap”; compositions où cohabitent harmonieusement des textes en créole dans un style littéraire sans agressivité et des instrumentaux “Jazzy”. Il revient en quintet avec des musiciens de talents et un troisième album en préparation pour, de nouveau, être contributeur d’un jazz afro-caribéen où s’entremêle musique Urbaine et Jazz. Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale/ Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-24T21:30:00+01:00_2021-11-25T00:30:00+01:00

Begaz photographie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris