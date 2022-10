Claude Vanony La Broque La Broque Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Broque

Claude Vanony La Broque, 8 avril 2023, La Broque. Claude Vanony

166 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

2023-04-08 – 2023-04-08 La Broque

Bas-Rhin La Broque EUR À travers un humour bien connu, toujours de bon ton, Claude Vanony joue avec subtilité sur les jeux de mots, les allusions et les sous-entendus. Vanony, c’est des tornades de rire et et une formidable bouffée de cet air frais sentant bon le terroire vosgien. Buvette & tartes flambées. La Broque

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, La Broque Autres Lieu La Broque Adresse 166 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin Ville La Broque lieuville La Broque Departement Bas-Rhin

La Broque La Broque Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-broque/

Claude Vanony La Broque 2023-04-08 was last modified: by Claude Vanony La Broque La Broque 8 avril 2023 166 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin Bas-Rhin La Broque

La Broque Bas-Rhin