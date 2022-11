Claude Vallet (1927-2018) Un regard cézannien et les nouvelles acquisitions Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

2022-12-03 – 2023-01-28

Bouches-du-Rhône Parmi les nouvelles acquisitions, nous retrouvons aussi des œuvres de Pierre Ambrogiani, Gabriel Laurin, Marcel Arnaud, Auguste Chabaud, Jean-Antoine Constantin, François-Marius Granet, Camille Roqueplan, Barthélémy Niollon, Emile-Othon Friesz, Richard Mandin, Louis Leydet, Edouardo Arroyo… Exceptionnel ensemble d’œuvres de Claude Vallet des années 1950, dont les tableaux portent la lumière et les couleurs du midi avec l’empreinte des paysages cézanniens. http://www.proantic.com/galerie/galerie-portalis/ Galerie des Trois Ormeaux – Portalis 7 Rue Jaubert Aix-en-Provence

