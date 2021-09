Claude Tchamitchian “Ways out” Le Comptoir, 22 octobre 2021, Fontenay-sous-Bois.

Claude Tchamitchian “Ways out”

Le Comptoir, le vendredi 22 octobre à 20:45

**Festival Jazz sur Seine** Claude Tchamitchian fait le lien entre la sophistication langagière du post-jazz new yorkais le plus contemporain dans son rapport à l’espace et au jeu collectif, le lyrisme incandescent du prog-rock des années 70 et la somptuosité mélodique de son propre univers, mêlant constamment sensualité et abstraction. Dans ce projet ambitieux, il dynamite les organisations orchestrales traditionnellement associées au quartet “de jazz” pour (s’)ouvrir de nouveaux horizons. Avec cette musique spontanée, fondée sur l’énergie, se jouant des contraintes formelles pour mieux prendre la tangente et s’aventurer sur des territoires idiomatiques pluriels et métissés, Ways out, entremêlant traditions et imaginaires avec une ineffable poésie et une superbe liberté, est une des petites formations les plus stimulantes du jazz européen actuel. Avec : Claude TCHAMITCHIAN (contrebasse, composition) Daniel ERDMANN (saxophone ténor et soprano) Régis HUBY (violon) Rémi CHARMASSON (guitare) Christophe MARGUET (batterie)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Jazz

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:45:00 2021-10-22T23:00:00