Claude Tchamitchian “Trio Naïri” Le Comptoir, 9 octobre 2021, Fontenay-sous-Bois.

Claude Tchamitchian “Trio Naïri”

Le Comptoir, le samedi 9 octobre à 19:00

**Festival Jazz sur Seine** “Naïri est le nom du territoire antique de l’Arménie. J’ai voulu l’évoquer au travers de trois suites composées dans l’esprit des récits que chantaient, déclamaient et colportaient les Aèdes. Ces suites évoquent un imaginaire qui remonte à la nuit des temps, à l’origine des mythologies oubliées et pourtant toujours présentes en nous. Composées pour une petite forme, je désirais collaborer avec des musiciens qui soient de véritables conteurs, ayant un lien fort à leur culture et possédant une profondeur d’expression propre à la narration de ce projet. Et il m’a semblé évident de créer cette musique avec Catherine Delaunay et Pierrick Hardy.” C.T Avec : Claude TCHAMITCHIAN (contrebasse, compositions) Catherine DELAUNAY (clarinette) Pierrick HARDY (guitare)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Les Apéros ma non troppo

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T19:00:00 2021-10-09T21:00:00