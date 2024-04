Claude Serieux La Dame du Mont Marseille, vendredi 19 avril 2024.

Claude Serieux ♫♫♫ Vendredi 19 avril, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T21:00:00+02:00 – 2024-04-20T02:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T21:00:00+02:00 – 2024-04-20T02:30:00+02:00

Claude Serieux est un collectionneur de disques sérieux depuis l’âge de 11 ans. Co-fondateur du collectif Rokerz, ancien manager d’un groupe Punk, il a joué dans des soirées aux côtés de The Roots, Pedro Winter, Gotan Project, Lou Doillon, Comet Records, etc. . Claude Serieux est également consultant mode et luxe en stratégie, positionnement et développement de marque. Enfin bon la il vient surtout passer des disques quoi …

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]