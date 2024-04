CLAUDE SAUTET / LINO VENTURA UTOPIA Bordeaux, dimanche 3 mars 2024.

CLAUDE SAUTET / LINO VENTURA Dimanche 3 MARS 2024, à 11h Classe tous risques et à 14h30 L’Arme à gauche, Présentation et discussion avec Fabien Nury, auteur, réalisateur, scénariste de BD, cinéma et séries (Paris Police 1900 … Dimanche 3 mars, 11h00, 16h30 UTOPIA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T16:30:00+01:00 – 2024-03-03T18:30:00+01:00

CLASSE TOUS RISQUES

Claude SAUTET – France 1959 1h45mn – avec Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Sandra Milo, Marcel Dalio… Scénario de Claude Sautet, Pascal Jardin et José Giovanni, d’après son roman.

Gangster condamné à mort par contumace et recherché par la police, Abel Davos (Lino Ventura) s’est réfugié en Italie avec sa femme Thérèse et leurs deux enfants. Il réussit avec son complice Raymond Naldi un hold-up à Milan mais les deux compères sont vite pourchassés, et décident de rentrer clandestinement en France.

« Un des plus beaux rôles de Lino Ventura (proche du Gu du Deuxième souffle de Melville) et le plus émouvant de tous les films de gangsters français. La scène où Abel fait la leçon à son fils aîné, en lui expliquant « tu sais, ce n’est plus comme avant, tu ne peux plus marcher à côté de papa, il faut que tu restes en arrière » est insoutenable. Il faut soi-même avoir des enfants pour en saisir toute l’horreur.

« C’est le premier film de Sautet, et son premier chef-d’œuvre. Toute sa sensibilité, toute sa science de l’émotion et des regards s’appliquent ici à l’intérieur du genre polar. Pour une fois on ressent ce que c’est que d’être en cavale : la peur permanente, la fatigue, le désespoir…

« Sautet crédibilise le romantisme du livre de Giovanni, nous offre une galerie de personnages secondaires marquants (Belmondo en demi-sel courageux, Dalio d’une incroyable veulerie) et nous bouleverse sans jamais excuser les criminels. Exemplaire. » (Fabien Nury – Vintage & Badass – Le cinéma de Tyler Cross – Editions Dargaud)

L’ARME À GAUCHE

Claude SAUTET – France 1965 1h41mn – avec Lino Ventura, Sylva Koscina, Leo Gordon, Alberto Mendoza, Antonio Martin… Scénario de Claude Sautet, Michel Levine et Charles Williams, d’après son roman Ont-ils des jambes ?. Assistant réalisateur : Yves Boisset.

Jacques Cournot (Lino Ventura), un navigateur français momentanément à quai, coule des jours tranquilles aux Caraïbes. Un jour, un certain Hendrix le contacte et le charge d’estimer un yacht, le « Dragoon ». Le lendemain, Cournot découvre que Hendrix a disparu et que le bateau a été volé. La police porte ses soupçons sur lui. Rae Osborne, la riche veuve américaine propriétaire du « Dragoon », l’innocente et lui demande de l’aider à retrouver le yacht.

« On pressent chaque fois que Lino pénètre dans un nouveau décor (ses entrées sont formidablement bien filmées), salle de billard, café, couloir d’hôtel… une menace sourde, un danger latent. On flaire le piège, l’embrouille. D’autant que ce danger va prendre la figure de l’acteur Leo Gordon, ce pilier du western, du film d’action qu’on avait vu chez Walsh, Hathaway ou encore The Intruder de Roger Corman. Avec L’Arme à gauche, Claude Sautet réalise un film efficace, au découpage nerveux, incisif, sachant mettre en valeur un climat, une atmosphère dans le plus pur style de ce sous-genre si riche : le film noir cosmopolite et ses ports francs, villes frontières, personnages déracinés ou apatrides. » (Bertrand Tavernier)

UTOPIA 5 PLACE CAMILLE JULLIAN Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=1180&mode=cycle »}]

UTOPIA CLASSE TOUS RISQUES