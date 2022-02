Claude Ponti, au pays de l’enfance Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Claude Ponti né le 22 novembre 1948 à Lunéville est un artiste phare de la littérature jeunesse : son œuvre caractérisée par un travail de profusion graphique, lexicale, narrative et symbolique a reçu de nombreux prix dont le Sorcière Spécial en 2006. En 2009, il crée Le Muz, musée en ligne d’œuvres réalisées par des enfants du monde entier. [Dans le cadre du Mois de l’illustration 2022](https://www.sevres.fr/actualites/mois-de-lillustration-2022/)

Entrée libre

Découvrez une quarantaine d’illustrations originales du célèbre auteur / illustrateur jeunesse, et en correspondance, une dizaine de dessins d’enfants issus de l’Artothèque du Muz. Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres Les Bruyères Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:30:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:30:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:30:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T18:30:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T18:30:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T18:30:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:30:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:30:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:30:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T18:30:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:30:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T18:30:00

