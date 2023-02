CLAUDE POPUP!, 15 février 2023, PARIS.

CLAUDE POPUP!. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:00 (2023-02-06 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Claude. Son nom évoquerait celui de grands noms de la chanson française et pourtant, cette musique ça vous laisse un drôle de goût acide. Le goût des longues nuits de danse en solitaire, du bruit de la ville et d'un besoin de lâcher prise. Des synthés corrosifs et de ces couplets caustiques et lucides qui masquent mal la sensibilité d'une nouvelle voix qu'on entend une fois et qu'on n'oubliera plus. À 24 ans, Claude est l'exemple parfait d'une génération désenchantée et anxieuse, mais qui danse. Et tandis que les autres chantent pour échapper au brouhaha permanent, Claude s'en imprègne. Il le vit et le laisse le consumer. Claude compose, aussi. Il aime les boites à rythme brouillonnes, les basses schématiques. Claude écrit. Plus par catharsis que pour la poésie. Les rimes, c'est pas grave. De Tyler à Hubert Lenoir en passant par Brel et DJ Pierre, Claude le pince-sans-rire est la nouvelle signature bizarrement baroque du label Microqlima (L'Impératrice, Isaac Delusion, Pépite, Fils Cara…)

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

CLAUDE

Après un premier POPUP! complet, Claude annonce 3 nouvelles dates pour début 2023 !

Claude. Son nom évoquerait celui de grands noms de la chanson française et pourtant, cette musique ça vous laisse un drôle de goût acide. Le goût des longues nuits de danse en solitaire, du bruit de la ville et d’un besoin de lâcher prise. Des synthés corrosifs et de ces couplets caustiques et lucides qui masquent mal la sensibilité d’une nouvelle voix qu’on entend une fois et qu’on n’oubliera plus.

À 24 ans, Claude est l’exemple parfait d’une génération désenchantée et anxieuse, mais qui danse. Et tandis que les autres chantent pour échapper au brouhaha permanent, Claude s’en imprègne. Il le vit et le laisse le consumer. Claude compose, aussi. Il aime les boites à rythme brouillonnes, les basses schématiques. Claude écrit. Plus par catharsis que pour la poésie. Les rimes, c’est pas grave.

De Tyler à Hubert Lenoir en passant par Brel et DJ Pierre, Claude le pince-sans-rire est la nouvelle signature bizarrement baroque du label Microqlima (L’Impératrice, Isaac Delusion, Pépite, Fils Cara…)

