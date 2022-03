CLAUDE NOUGARO, ENCHANTÉ ! Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

CLAUDE NOUGARO, ENCHANTÉ !

Collège des Bernardins, le mercredi 15 juin

Collège des Bernardins, le mercredi 15 juin à 15:00

Plongez au cœur de l’univers enchanté de l’artiste Claude Nougaro autour d’un atelier créatif et musical inédit ! En publiant en 2017 un livre-disque comprenant douze chansons de Claude Nougaro (1929-2004), Théa Nougaro, troisième fille de l’artiste, a voulu présenter au jeune public l’œuvre de son père. Lors de cet atelier, elle évoquera son rapport à la musique, à la poésie et au dessin, qui était le jardin secret du chanteur. Les participants seront invités à choisir une chanson de Claude Nougaro parmi la sélection proposée et à l’illustrer au moyen d’un dessin. Pour aller plus loin Claude Nougaro, Enchanté ! Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/claude-nougaro-enchante Le Jeune public au Collège des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

