Correns La Fraternelle Correns, Var Claude Martí La Fraternelle Correns Catégories d’évènement: Correns

Var

Claude Martí La Fraternelle, 19 octobre 2021, Correns. Claude Martí

La Fraternelle, le mardi 19 octobre à 21:00

« Que ses mots, lancés à la volée, continuent à ensemencer la glèbe de nos consciences, le terreau de nos insatisfactions” a dit à son propos, Claude Nougaro. Dans la continuité de sa précédente venue au Chantier, nous poursuivons le dialogue avec la figure majeure du chant occitan en lui permettant d’enregistrer in situ un album de ses titres les plus emblématiques avec de nouvelles couleurs sonores, selon un esprit minimaliste et essentiel. Après toutes les explorations musicales qu’il a assumées depuis ses débuts en 70, retour à l’origine, avec ses complices, « pointures » du jazz. Ambition : enregistrer un album dans l’esprit du « Bob Dylan 58 » qui fasse ressortir la qualité des textes du chanteur phare de l’Occitanie et sa force mythologique.

Concert : 12€ Rencontre : Entrée libre Repas du monde : 12€ (uniquement sur réservation) Masterclass : Entrée libre, réservation obligatoire

« 50 ans de chanson occitane » La Fraternelle correns Correns Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T21:00:00 2021-10-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Correns, Var Autres Lieu La Fraternelle Adresse correns Ville Correns lieuville La Fraternelle Correns