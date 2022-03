Claude LEMESLE au Forum Léo Férrré Forum Léo Férré Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

Claude LEMESLE au Forum Léo Férrré Forum Léo Férré, 23 avril 2022, Ivry-sur-Seine. Claude LEMESLE au Forum Léo Férrré

Forum Léo Férré, le samedi 23 avril à 20:00

CLAUDE LEMESLE SAMEDI 23/04 – 20h00 [https://www.forumleoferre.org/concert/claude-lemesle/](https://www.forumleoferre.org/concert/claude-lemesle/) Avec la collaboration de Gilles Tcherniak “De retour au Forum Léo Ferré, Claude Lemesle chantera quelques-unes des chansons qu’il a écrites pour certains de ses grands interprètes : Serge Reggiani, Joe Dassin, Alice Dona, Michel Fugain, Michel Sardou, etc…Tout en confiant des anecdotes sur la création de certaines d’entre elles”. Il interprète également quelques “belles inconnues” qui n’ont pas eu la chance d’avoir l’oreille des médias. Par son interprétation, Claude Lemesle renouvelle le plaisir d’entendre ses chansons dans une version acoustique. Claude Lemesle est accompagné à la guitare par Philippe Hervouet”. Métro 7 – Pierre et Marie Curie / T3A – Porte d’Ivry “De retour au Forum Léo Ferré, Claude Lemesle chantera quelques-unes des chansons qu’il a écrites pour certains de ses grands interprètes Forum Léo Férré 11 Rue Barbès, 94200 Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine Petit-Ivry Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Autres Lieu Forum Léo Férré Adresse 11 Rue Barbès, 94200 Ivry sur Seine Ville Ivry-sur-Seine lieuville Forum Léo Férré Ivry-sur-Seine Departement Val-de-Marne

Forum Léo Férré Ivry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry-sur-seine/

Claude LEMESLE au Forum Léo Férrré Forum Léo Férré 2022-04-23 was last modified: by Claude LEMESLE au Forum Léo Férrré Forum Léo Férré Forum Léo Férré 23 avril 2022 Forum Léo Ferré Ivry-sur-Seine Ivry sur Seine

Ivry-sur-Seine Val-de-Marne