2022-11-26 – 2022-11-26 EUR 8 12 Emmanuel, sûr de lui, de son choix de vie, ne demande qu’à partager sa joie en aidant les autres. Il rayonne… Enfin… C’est ce qu’il croyait. Jusqu’à ce qu’il rencontre Claude. Celle-ci vit dans la rue depuis deux ans, fracassée par un évènement qui l’a totalement anéantie. Désormais, sur un banc du port de l’Arsenal, au pied de la Bastille, elle regarde filer la vie, sans volonté, sans but, sans espoir. Emmanuel va tenter de la sortir du gouffre. Mais en définitive, lequel est le plus fragile ? Qui va aider l’autre ? Emmanuel, du haut de ses certitudes vacillantes ? Que peut-il pour elle ? Claude, du fond de son abîme ? Que peut-elle pour lui ?

Inspirée de faits réels, cette comédie dramatique est un reflet du malaise social et affectif dans lequel baigne notre société. Elle est cependant porteuse d’espoir en appliquant aux Etres la célèbre formule mathématique : Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donne un résultat positif… ​Tout public, durée 1h20 Comédie dramatique de Denis Psaume Mise en scène : Juliette Athlan Avec Emilie Psaume et Pierre Pineau Création originale du Théâtre de la Doline Une rencontre improbable entre deux personnes fragilisées par la vie qui vont puiser, au contact l’une de l’autre, une force telle qu’elle va bouleverser radicalement le cours de leur existence. La Doline dernière mise à jour : 2022-10-21 par

