Millau Aveyron Aveyron Millau Cette comédie dramatique est un reflet du malaise social et affectif dans lequel baigne notre société. Elle est cependant porteuse d’espoir en appliquant aux Êtres la célèbre formule mathématique : Un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif donne un résultat positif… Comédie dramatique de Denis Psaume Mise en scène : Juliette Athlan Avec Emilie Psaume et Pierre Pineau Création originale du Théâtre de la Doline Vendredi 25 Mars – 20h30 Samedi 26 mars – 20h30 Dimanche 27 Mars – 17h Une rencontre improbable entre deux personnes fragilisées par la vie qui vont puiser, au contact l’une de l’autre, une force telle qu’elle va bouleverser radicalement le cours de leur existence. Cette comédie dramatique est un reflet du malaise social et affectif dans lequel baigne notre société. Elle est cependant porteuse d’espoir en appliquant aux Êtres la célèbre formule mathématique : Un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif donne un résultat positif… Comédie dramatique de Denis Psaume Mise en scène : Juliette Athlan Avec Emilie Psaume et Pierre Pineau Création originale du Théâtre de la Doline Vendredi 25 Mars – 20h30 Samedi 26 mars – 20h30 Dimanche 27 Mars – 17h La Doline

