Été magique – Rencontres et spectacles autour de la magie Claude Chabrol Sardent Sardent, 1 septembre 2023, Sardent.

Été magique – Rencontres et spectacles autour de la magie Vendredi 1 septembre, 17h00 Claude Chabrol Sardent Gratuit – Inscription conseillée

L’été magique, c’est une invitation à (re)découvrir le monde de la magie nouvelle.

La magie c’est un ensemble de technique, un art, une manière de voir le monde. Elle nous permet de nous rassembler et de rêver, en repoussant les limites du réel !

Rendez-vous le 11 août au coeur de la Tour Lastic à Bourganeuf pour rencontrer l’artiste magicien Jules Metge.

17h00

Après 5 jours de recherche et de création lors d’un Laboratoire Magique, les artistes comédien·nes et magicien·nes vous ouvre les portes de leur univers créatif et imaginaire : Voici pour vous leurs Objets Magiques Non Identifiés !

Une restitution publique et immersive, pour quitter quelques instants l’immobilité du réel !

18h00

Puisque les portes du Laboratoire Magique sont ouvertes : Entrons ! Pour vous, en ce 1er septembre Le Grand Magic Game. Inspiré des idées créatives de la semaine, du conte, des mots, de l’illusion : un jeu coopératif pour entrer dans le monde de l’invisible.

Claude Chabrol Sardent Sardent Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 67 27 02 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@instantslibres.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T17:00:00+02:00 – 2023-09-01T20:00:00+02:00

2023-09-01T17:00:00+02:00 – 2023-09-01T20:00:00+02:00

©Instantslibres