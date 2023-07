Fête de l’astronomie Classun, 8 juillet 2023, Classun.

Classun,Landes

Au programme, des conférences animées par des astro professionnels de haut niveau : Ludwig KLEIN, Patrick MULLER, Renaud LAGNOUS, CIEL D’OCCITANIE, Thierry GELAS, Hervé PETITCOLAS, Marc ALBAN et également par des amateurs des clubs participants, des expositions didactique de découverte, de l’observation solaire et nocturne.

Elle débutera le samedi 8 juillet pour se terminer le dimanche 9 juillet à 14h. les activités continueront la nuit pour donner une large place à l’observation du ciel animée par des passionnés.

L’accès est libre et gratuit !.

2023-07-08 fin : 2023-07-09 14:00:00. EUR.

Classun 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The program includes lectures by top astro professionals: Ludwig KLEIN, Patrick MULLER, Renaud LAGNOUS, CIEL D?OCCITANIE, Thierry GELAS, Hervé PETITCOLAS, Marc ALBAN, as well as amateurs from participating clubs, educational discovery exhibitions, solar and night observation.

The event begins on Saturday, July 8 and ends on Sunday, July 9 at 2pm. Activities will continue into the night, with plenty of time for sky-watching by enthusiasts.

Admission is free!

El programa incluirá conferencias a cargo de astrofísicos profesionales de alto nivel: Ludwig KLEIN, Patrick MULLER, Renaud LAGNOUS, CIEL D’OCCITANIE, Thierry GELAS, Hervé PETITCOLAS, Marc ALBAN y también de aficionados de los clubes participantes, así como exposiciones didácticas sobre observación solar y nocturna.

El evento comenzará el sábado 8 de julio y finalizará el domingo 9 de julio a las 14.00 h. Las actividades continuarán durante toda la noche, dejando tiempo suficiente para la observación del cielo por parte de los aficionados.

La entrada es gratuita

Auf dem Programm stehen Vorträge von hochrangigen Astroprofis: Ludwig KLEIN, Patrick MULLER, Renaud LAGNOUS, CIEL D’OCCITANIE, Thierry GELAS, Hervé PETITCOLAS, Marc ALBAN und auch von Amateuren der teilnehmenden Clubs, didaktische Ausstellungen zur Entdeckung, Sonnen- und Nachtbeobachtung.

Die Ausstellung beginnt am Samstag, den 8. Juli, und endet am Sonntag, den 9. Juli, um 14 Uhr. Die Aktivitäten werden auch nachts fortgesetzt, um der Himmelsbeobachtung unter der Leitung von passionierten Amateuren einen breiten Raum zu geben.

Der Zugang ist frei und kostenlos!

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Aire sur l’Adour