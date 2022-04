Classiques sur grand écran : STROMBOLI Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Granville Manche En partenariat avec Macao, action qui vise à sensibiliser les publics à l’histoire du cinéma, en proposant, sur une saison, sous forme de cycles, 6 films Art et Essai labellisés “Patrimoine et Répertoire”. Le film est suivi de l’intervention d’un spécialiste du cinéma de patrimoine, Youri Deschamps, rédacteur en chef de la revue Eclipses, qui se charge de replacer chaque film dans son contexte historique et esthétique et de nous rappeler le travail d’auteurs qui ont œuvré pour la création cinématographique. STROMBOLI Dimanche 1er mai – 17h30 Assignée dans un camp de refugiés, Karin, une jeune Lituanienne, ne peut quitter l’Italie de l’après-guerre. Pour sortir du camp, elle accepte d’épouser Antonio, un jeune pêcheur de l’île volcanique de Stromboli. Mais la vie sur l’île devient rapidement un enfer pour elle. Dans un environnement hostile où se dressent à la fois la barrière de la langue et la violence de son mari, elle décide de fuir…

Un film de Roberto Rossellini – 1h47min – Sortie en 1950 – Avec Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana

