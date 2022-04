Classiques sur grand écran: MULHOLLAND DRIVE Granville, 5 juin 2022, Granville.

Classiques sur grand écran: MULHOLLAND DRIVE Granville

2022-06-05 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-05 20:00:00 20:00:00

Granville Manche

En partenariat avec Macao, action qui vise à sensibiliser les publics à l’histoire du cinéma, en proposant, sur une saison, sous forme de cycles, 6 films Art et Essai labellisés “Patrimoine et Répertoire”. Cette séance ne sera pas accompagnée de l’intervention de Youri Deschamps.

MULHOLLAND DRIVE

Dimanche 5 juin – 17h30

Un violent accident de voiture sur la route de Mulholland Drive sauve une femme de ses poursuivants. Hagarde, la belle s’enfonce dans la nature et se réfugie dans une demeure inoccupée. Le lendemain, Betty Elms débarque à l’aéroport de Los Angeles. Actrice, elle compte bien devenir une star, et sa tante, partie sur un tournage, lui prête son appartement. Dans la salle de bains, Betty découvre avec surprise l’accidentée, terrée et terrifiée. Prise de compassion pour l’infortunée, qui se révèle amnésique, elle décide de l’héberger tout en l’aidant à retrouver peu à peu des bribes de son passé. Leurs seuls indices résident dans un sac rempli d’argent et une mystérieuse clé bleue…

Un film de David Lynch – 2h26min – Sortie en 2001 – Avec Naomi Watts, Jeanne Bates, Dan Birnbaum

?? Rendez-vous au Sélect Dimanche 5 juin à 17h30 !

leselectgranville@gmail.com +33 2 33 50 00 27 http://cinemaleselect-granville.com/

Granville

