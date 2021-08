Classique sur le Roc Saint-Coulomb, 22 août 2021, Saint-Coulomb.

Classique sur le Roc 2021-08-22 – 2021-08-22 Fort du Guesclin Anse du Guesclin

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb

Place à la musique pour cette troisième animation culturelle que propose l’association Les Amis de l’ile du Guesclin pendant l’été 2021.

Comme chaque année, pour honorer la naissance de Léo Ferré, qui résida sur l’ile du Guesclin pendant 10 ans et y composa entre autres ‘’La mémoire et la mer’’, l’association fait vivre l’ile au rythme de la musique en invitant des artistes de la région malouine à faire résonner leurs chants et leurs instruments sur le fort.

Chansons françaises avec le duo Yverschu qui aime à chanter ces belles chansons pleines de tendresse et de beaux messages, un répertoire si riche de jolis mots et de mélodie.

Jazz avec le trio Jak O’Jazz, qui feront revisiter avec élégance, avec un swing et une musicalité de chaque instant, les classiques du jazz qui ont fait le succès de Ella Fitzgerald, Louis Armstrong… Chaque concert dure entre 30 à 40 minutes.

Place aussi au plaisir de faire le tour de l’île, de contempler depuis la terrasse Champagne l’anse du Guesclin, de scruter l’horizon pour entrevoir les iles Chaussey, bref profiter pleinement de cet endroit entre terre et mer. Halte au salon de Léo, lieu où Léo Ferré créait ses légendaires compositions sur son piano Pleyel et où le festival Classique sur le Roc, organisé par l’association, donnait ses concerts avec le piano Steinway, acheté par la famille Porcher pour remplacer le piano Pleyel de Léo Ferré. L’association présentera le projet de restauration du piano Steinway : ‘’88 touches de piano pour 48 dons de 40€.’’

Deux sessions par jour, durée de chaque session sur l’ile : 2h40 à 2h50

– Dimanche 22 août : 11h30-14h205 ; 14h30-17h20

– Mardi 24 août : 12h45-15h30 ; 15h45-18h30

Petite restauration sur place sur la Terrasse Champagne.

Billetterie sur www.helloasso.com

association@guesclin.com http://www.guesclin.com/

dernière mise à jour : 2021-08-17 par