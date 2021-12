Angers Les P'tites Folies Angers, Maine-et-Loire Classique or not classique – Voyage littéraire au XVIIIe Les P’tites Folies Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Classique or not classique – Voyage littéraire au XVIIIe

Les P'tites Folies, 22 janvier 2022, Angers.

Les P’tites Folies, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Les contes et correspondances au XVIIIe siècle à travers les oeuvres de Diderot, Montesquieu, Voltaire et Rousseau avec un accompagnement musical des élèves du conservatoire à rayonnement régional d’Angers, sous la direction de **Jérôme Percher.** **Réservation au 02 41 17 34 30** Voyage littéraire au XVIIIe Les P’tites Folies 24 avenue Pasteur 49000 angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T17:00:00

