Médiathèque Toussaint, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Lecture en continu de l’oeuvre de Lewis Carroll autour de la table du Thé chez les fous, par des lecteurs et bibliothécaires. Enfilez le costume de vos personnages classiques préférés, récompense à la clé ! Et bien d’autres animations en continu de 20h à 00h ! Le marathon d’Alice Médiathèque Toussaint 49 rue Toussaint 49000 Angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T23:59:00

