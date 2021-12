Angers La galerie David Angers, Maine-et-Loire Classique or not classique – La galerie David d’Angers accueille les grands classiques ! La galerie David Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Classique or not classique – La galerie David d’Angers accueille les grands classiques ! La galerie David, 22 janvier 2022, Angers. Classique or not classique – La galerie David d’Angers accueille les grands classiques !

La galerie David, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Les élèves du département théâtre du conservatoire à rayonnement régional d’Angers investissent la galerie David d’Angers pour vous proposer, au gré de votre déambulation, des extraits de textes classiques : Corneille, Racine, Molière… qui font partie intégrante de leur formation de comédien. Venez flâner au gré des mots clamés par nos artistes d’un soir. Renseignements au 02 41 05 38 38. La galerie David d’Angers accueille les grands classiques ! La galerie David 33 bis rue Toussaint 49000 Angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu La galerie David Adresse 33 bis rue Toussaint 49000 Angers Ville Angers lieuville La galerie David Angers