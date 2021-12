Angers Médiathèque Toussaint Angers, Maine-et-Loire Classique or not classique – Dernier entretien avec Julien Gracq Médiathèque Toussaint Angers Catégories d’évènement: Angers

le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Avec Eden Hyde, Anne-Ambroise Long, Elodie Lesourd, Anne Guerrier, Paul Mauxion, Erika Fourreau, Idrys Fougerousse et Sophia Mountassir, mise en scène Simon Lauretti. Autour de l’exposition « _Julien Gracq, l’oeil géographique »,_ une lecture-spectacle autour de textes de l’auteur, tirés des _Préférences_, par l’atelier des Amis de l’Abc de la maison de quartier Angers-Centre. Dernier entretien avec Julien Gracq Médiathèque Toussaint 49 rue Toussaint 49000 Angers Angers Maine-et-Loire

