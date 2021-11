Angers Médiathèque Toussaint Angers, Maine-et-Loire Classique or not classique – Clé Amulette Médiathèque Toussaint Angers Catégories d’évènement: Angers

Clé Amulette ———— **Par la compagnie Six Monstres.** Séraphine et Michel, deux mulots, s’embarquent dans une aventure avec, pour seul bagage, une mystérieuse clé amulette. Ils rencontrent de drôles de personnages, parfois inquiétants mais tellement passionnants ! 2 séances : à 20h15 et à 21h30 A partir de 6 ans **Sur inscription au 02 41 24 25 50** Clé Amulette par la compagnie Six Monstres Médiathèque Toussaint 49 rue Toussaint 49000 Angers Angers Maine-et-Loire

