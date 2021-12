Angers Ecclats - Maison de quartier centre ville Angers, Maine-et-Loire Classique or not classique – Classique en Cor Ecclats – Maison de quartier centre ville Angers Catégories d’évènement: Angers

le samedi 22 janvier 2022 à 15:30

Venez apprécier les oeuvres majeures de compositeurs tels que Haendel, Bach, Dvorak ou Mendelssohn à travers ce programme musical préparé par les élèves cornistes du conservatoire à rayonnement régional d’Angers, empruntant ses plus belles pages au baroque, « l’expression violente des sentiments », et au romantisme, époque de prédilection du cor d’harmonie. **Réservation et renseignements au 07 56 07 41 87**

Sur inscription

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T16:30:00

