Classique or not classique – Battle Book

Médiathèque Toussaint, le samedi 22 janvier 2022 à 21:00

Jouez et testez en équipe vos connaissances en littérature classique ! Public adulte. **Réservation au 02 41 24 25 50**

Médiathèque Toussaint 49 rue Toussaint 49000 Angers

2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T22:00:00

