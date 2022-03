Classique, mais pas que Marseille 2e Arrondissement, 8 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Ce nouveau rendez-vous, dont la direction artistique a été confiée à Monique Devaux, mêle concerts et rencontres à l’heure du petit déjeuner, dans le cadre exceptionnel du fort Saint-Jean.



L’occasion d’apprécier les qualités acoustiques de la cour de la Commande avec le Local Brass Quintet (trompettes, cor, trombone, tuba), le trio K/D/M (percussions, accordéon), Smoking Joséphine (violon, violoncelle, alto, contrebasse) et le trio Kouider, Sévère, Rodde (piano, clarinette, violoncelle).



En préambule de chaque concert, un élève du conservatoire de Marseille propose une présentation du programme afin de nous aider à réviser nos classiques, mais il y aura aussi du jazz et des musiques traditionnelles, des airs et des mélodies connus de tous… À chaque matinée son univers musical.



Un café à 10h, une rencontre à 10h30, un concert à 11h. C’est la ritournelle qui va résonner en mai au Mucem !



• Dimanche 8 mai 2022 à 10h00

Local Brass Quintet

Pour cette première matinée de concerts au fort Saint-Jean, ce quintette de cuivres novateur et généreux fait résonner trompettes, cors et tubas, pour réchauffer les cœurs.



• Dimanche 15 mai 2022 à 10h00

Trio K/D/M

Le trio K/D/M réunit vibraphone, marimba et accordéon autour de répertoires variés, de Bach au tango traditionnel.



• Dimanche 22 mai 2022 à 10h00

Smoking Joséphine

Les cinq virtuoses pétillantes de Smoking Joséphine transforment sans complexe le quintette à cordes en un terrain de jeu !



• Dimanche 29 mai 2022 à 10h00

Trio Kouider, Sévère, Rodde

Un voyage dans le répertoire du trio avec clarinette, de Beethoven à Nino Rota.

Au Mucem, les quatre dimanches de mai sont placés sous le signe du classique… mais pas que !

