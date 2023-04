Classique au Vert, un été de musique classique au cœur du Parc floral Parc Floral de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rendez-vous du 28 juin au 6 septembre 2023 pour un été de musique classique au cœur du Parc floral de Paris ! Cet été, Classique au Vert vous réserve des concerts gratuits & des nocturnes exceptionnelles ! Pour cette édition 2023, embarquez dans un voyage intense portés par les interprètes les plus stimulants de la scène actuelle, de la jeune génération à certains des artistes les plus réputés. Plus d’infos à venir Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Classiqueauvert https://www.facebook.com/Classiqueauvert https://festivalsduparcfloral.paris/programmation/classique-au-vert/

