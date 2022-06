Classique au Vert, pour un été de musique classique au cœur du Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris, 2 juillet 2022, Paris.

Du samedi 02 juillet 2022 au samedi 03 septembre 2022 :

. gratuit

Rendez-vous du juin au 7 septembre 2022 pour un été de musique classique au cœur du Parc Floral de Paris !

Cet été, Classique au Vert vous réserve 8 concerts gratuits & 4 nocturnes exceptionnelles !

Pour cette édition 2022, embarquez dans un voyage intense, libre et poétique des temps baroques à l’écoute de grands compositeurs, portés par les interprètes les plus stimulant.e.s de la scène actuelle, de la jeune génération à certain.e.s des artistes les plus réputé.e.s.

Mêlant projets hybrides et audacieux, cette édition sera aussi l’occasion de redécouvrir quelques-unes des œuvres les plus sensibles et spirituelles du répertoire classique.

Plus d’infos sur notre site : https://festivalsduparcfloral.paris

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Classiqueauvert https://www.facebook.com/Classiqueauvert https://festivalsduparcfloral.paris/programmation/classique-au-vert/

Création graphique : B.Bloomfield / floatingstudio.net