Maison de la Radio et de la Musique, le jeudi 6 janvier 2022 à 20:00

Le 6 janvier 2022 à 20h, l’Orchestre Philharmonique de Radio France interprétera *Les tableaux d’une exposition,* le chef d’œuvre de la musique russe signé Modeste Moussorgski. L’œuvre sera ensuite revisitée par [le pianiste électronique LAAKE](https://www.instagram.com/laake_music/) et les artistes de la scène électro SELECT et LUV à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Un tout nouveau rendez-vous, qui le temps d’une soirée, créé des passerelles entre le grand répertoire classique et l’univers pluriel des musiques électroniques. En invitant des artistes de la scène électro à revisiter et à livrer leur vision d’œuvres du répertoire symphonique et de grands compositeurs, l’Orchestre Philharmonique de Radio France affirme son ambition de décloisonner les répertoires. *Les tableaux d’une exposition* de Moussorgski ont tout naturellement été choisis pour célébrer le mariage de ces deux univers. Cette œuvre emblématique a sans doute été l’une des partitions la plus reprise, arrangée, orchestrée et adaptée de l’histoire de la musique. La soirée, en deux parties, permettra d’écouter dans un premier temps l’œuvre de Moussorgski dans la version orchestrale luxuriante de Maurice Ravel sous la direction de Mikko Franck. Elle proposera ensuite d’apprécier, en seconde partie de soirée, l’éclairage électro qu’en donneront LAAKE, au piano, puis les artistes SELECT et LUV programmés par INASOUND, l’expérience musicale et numérique de l’INA dédiée aux cultures électro, accompagnés par Diego Losa, membre du Groupe de recherches musicales de l’INA. ### **A propos des artistes** [LAAKE](https://www.facebook.com/laakemusic/). Pianiste autodidacte et producteur électro, LAAKE a fait de son instrument fétiche et de ses mélodies teintées de classique le maître mot de ses compositions. L’électronique et les machines, des vecteurs essentiels. Jeune talent INASOUND. [LŪV](https://www.facebook.com/luvmusiclive/). Sa techno mélodique, sur laquelle elle fait apparaître sa voix comme un fantôme, présente une double facette, à la fois sombre et lumineuse, à la fois terre et ciel, avec une volonté d’agripper et de faire vibrer l’auditeur. Lauréate 2021 du BPM Contest. [SELECT](https://www.facebook.com/select.tunes/). Quelque part entre house lo-fi et electronica, Jon Hopkins et David August, avec toujours cette touche mélancolique distinctive. Lauréat 2020 du BPM Contest.

Maison de la Radio et de la Musique 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T20:00:00 2022-01-06T22:30:00