Classics Only XMAS La Bellevilloise Paris, 22 décembre 2023 23:00, Paris.

Le vendredi 22 décembre 2023

de 23h00 à 05h30

.Public adolescents adultes. payant Sur place : 20 EUR

Prévente : 14 EUR

Vendredi 22 décembre, soirée Classics Only spécial noël à La Bellevilloise !

Au Club de la Bellevilloise :

Le meilleur du Rap et R&B 2000 sucré & Afrobeats, avec les spécialistes Rox R & Livoo, Karaoké Classics de 23h à 1h00 animé par Playmo & Marinana Benenge et la tradition veux qu’à chaque Xmas party on vous offre un live surprise d’une legende du Rap FR !!! 113 ,Joey Starr, Sniper, Doc Gyneco, Stomy Bugzy & Passi, Matt Houston ,Mario Winans, Lord Kossity, Neg Marrons, Menelik, Slaï, Arsenik, Oxmo Puccino, Busta Flex, Poetic Lovers, Nuttea, Gage, Willy Denzey, Factor X, Shola Ama, Assia se sont produits à Classics Only à ton avis on a invité qui pour le 22 décembre à La Bellevilloise ?

Au Forum de la Bellevilloise :

DJ sets de 00h à 4h avec Tatafiofio & Naïko en bande organisée pour une session de cardio Rap FR US, Afrobeats & Amapiano > les murs vont transpirer, ça va danser les mains seront sur les genoux, les yeux fermés et les lèvres pincées par tant d’émotions, Dis-moi qu’entre toi et moi, un jour ça va coller…

Des Xmas box cachées un peu partout dans La Bellevilloise avec a la clef : Tickets pour la House party du 31/12 , une bouteille de champagne etc… Ouvez l’oeil

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/classics-only-xmas

