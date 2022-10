CLASSICS ONLY La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CLASSICS ONLY La Bellevilloise, 16 octobre 2022, Paris. Le samedi 15 octobre 2022

de 23h00 à 05h30

. payant Prévente Early : 14 EUR Prévente Late : 18 EUR Prévente Regular : 16 EUR

Une rentrée vreuuuument terrible ! On vous donne rendez-vous samedi 15 octobre pour l’épisode 2 de la saison 7, même endroit, mêmes vibes ! Vous connaissez la formule : Club de la Bellevilloise : Le meilleur du Rap et R&B 2000 sucré tah l’époque, avec le spécialiste DJ Will, l’expert Jay Weather et un shot d’Afrobeats pour le dernier set avec Blokys – ambiancé par le légendaire Nasty ! Forum de la Bellevilloise : Karaoké Classics de 23h à 2h30 animé par Playmo & Willaxxx souvent accompagnés par les jumeaux là qui dansent bien toussa hein :) Enchaîné par un DJ set de Raf with the 6 en mode Rap, Afrobeats & Amapiano …!!! La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.labellevilloise.com/ https://shotgun.live/fr/events/classics-only-15-10-22

CLASSICS ONLY

