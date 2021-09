Paris La Bellevilloise île de France, Paris CLASSICS ONLY La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Classics Only enfin de retour à La Bellevilloise samedi 11 septembre 2021. Enfin de retour à la Bellevilloise après plus d’un an de séparation. Les retrouvailles vont être mythiques ! Au programme : RAP – R&B 2000 sucré & Afrobeats pimenté : Sonny Amerie Dre Tala Armel Bizzman + guests Live surprise d’une LÉGENDE, après avoir reçu Matt Houston,113, Joey Starr, Minister Ämer, Doc Gyneco, Shola Ama, Mario Winans entres autres on vous réserve une belle surprise pour la reprise ! Karaoké : + de 200 Classics Rap & R&B au forum de 23h a 2h animé par @playmo_aka_the_coach Événements -> Soirée / Bal La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

