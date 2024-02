Classics Only La Bellevilloise Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 23h00 à 05h30

.Tout public. payant Sur place : 20 EUR

Prévente : 14 EUR

Rendez-vous le 23 février à la Bellevilloise pour votre soirée Rap et R&B préférée.

Tu connais la formule, 2 salles – 2 ambiances :

Au Club : DJ Set Rap, R&B Classics et Afrobeats avec : Jayweather – Sandra Omari – Tatafio Karaoké Classics avec +400 hits animé par Playmo

Au Forum : Dj Set Rap FR, US & Afrobeats avec Naïko, Bendovaa Les murs vont transpirer, ça va danser les mains seront sur les genoux, les yeux fermés et les lèvres pincées par tant d’émotions, Dis-moi qu’entre toi et moi, un jour ça va coller…

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/classics-only-23-02

Classics Only