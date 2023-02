Classics Only | 24.02.23 La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Classics Only | 24.02.23 La Bellevilloise, 24 février 2023, Paris. Le vendredi 24 février 2023

de 23h00 à 05h30

. payant Regular : 17 EUR Late : 19 EUR

Rendez-vous le 24 Février à la Bellevilloise pour la deuxième Classics Only de l’année, et ça promet ! On ne change pas une équipe qui gagne 2 salles – 2 ambiances : Au club : Le meilleur du Rap et R&B 2000 avec une touche d’Afrobeats, à base de Usher, Destiny’s Child, 50 cent, T Pain, Mariah Carey, Ne-Yo, Ja Rule, Ashanti ect.. Avec aussi du Aya Nakamura, Tayc, Rema,Wizkid, Burna Boy & autres sucreries !!! Nasty se chargera de foutre la pagaille au micro ! Au Forum, chopez le micro pour le Karaoké Classics avec + de 400 hits Rap, Classics & Afrobeats animé par Willaxxx et Playmo ! La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://shotgun.live/fr/events/classics-only-24-02-23

Détails

