ClassicoFrenzy : Rock, Pop, Electro Miss M’Harley & THE BAND, 19 mai 2022, .

ClassicoFrenzy : Rock, Pop, Electro Miss M’Harley & THE BAND

2022-05-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-19

15 EUR Informations pratiques : Rendez-vous à l’espace Valentré le 19 mai à 20h30

Billetterie : Office de tourisme de Cahors

ou en ligne : https://classicofrenzy.com/

Tarifs :

20€ tarif normal

15€ tarif réduit

30€ Pass 2 jours (19 et 20 mai)

Renseignements : 06 58 37 74 97 / musicarte@free.fr

MISS M’HARLEY et son BAND mettront le feu aux planches lors du concert du 19 Mai à 20H30. Elle vous fera découvrir son premier Album au titre éponyme « Miss M’Harley » et l’univers de ce personnage haut en couleur, original et spirituel. On oscille entre le rock français empreint d’agressivité et d’insolence et des ballades aux envolées lyriques arrangées de manière symphonique et électronique. 12 titres dont 2 reprises revues et arrangées aux couleurs de l’artiste. L’écriture incisive de ses chansons capte l’essence même de la vie dans lesquelles elle dévoile les préoccupations actuelles sur la société de consommation, la protection de la nature, les aléas de la vie intime, ses racines…Des titres tous plus vibrants les uns que les autres écrits et interprétés avec la fougue et les ressentis d’une jeune femme consciente des contingentes de son époque. Son engagement est total sur scène, son énergie communicative hypnotise et captive. Elle a cette particularité unique de prouver que la musique n’a pas de barrière. Laissez vous embarquer par sa voix chaude et puissante accompagnée d’envolées instrumentales.

Music’Arte innove avec une double soirée riche en découvertes. En véritable fil d’Ariane la pianiste prodige et Rock Star MARINA DI GIORNO a forgé une polyvalence qui la rend aussi légitime dans le classique que dans les Musique Pop, Rock, Electro comme autrice, compositrice interprète. Elle sera accompagnée pour le concert classique par des partenaires exceptionnels : les musiciens aguerris du Quatuor de Copenhague dans le cadre de l’année du Danemark à Cahors. Ils interprèteront deux œuvres majeures de compositeurs danois et 2 œuvres pour quatuor à cordes avec piano ; le quintette opus 1 de TURINA et le quintette en Fa Mineur de FRANCK. L’ouverture du festival se fera avec Miss M’Harlay & the Band dans le cadre du 50ème anniversaire des vins de Cahors.

+33 6 58 37 74 97

