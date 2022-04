ClassicoFrenzy : Concert pour l’année du Danemark avec le Quatuor de Copenhague Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

ClassicoFrenzy : Concert pour l’année du Danemark avec le Quatuor de Copenhague Cahors, 20 mai 2022, Cahors. ClassicoFrenzy : Concert pour l’année du Danemark avec le Quatuor de Copenhague Espace Valentré Allée des soupirs Cahors

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 Espace Valentré Allée des soupirs

Informations pratiques : Rendez-vous à l'espace Valentré le 20 mai à 20h30 Billetterie : Office de tourisme de Cahors

ou en ligne : https://classicofrenzy.com/ Tarifs :

25€ tarif normal

20€ tarif réduit

10€ tarif jeune (-de 26 ans)

ou en ligne : https://classicofrenzy.com/ Tarifs :

25€ tarif normal

20€ tarif réduit

10€ tarif jeune (-de 26 ans)

©music'arte

Espace Valentré Allée des soupirs Cahors

