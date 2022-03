CLASSICO FRENZY : DU CLASSIQUE AU ROCK ! Grand Théâtre des Cordeliers, 1 avril 2022, Albi.

Grand Théâtre des Cordeliers, le vendredi 1 avril à 20:00

Le Classico Frenzy s’installe le 1er avril au Grand Théâtre ! Ce **festival intergénérationnel, original et itinérant** (qui passe aussi par Decazeville, Figeac, Millau, Cahors..) est porté par l’**association** [**Music’Arte**](https://classicofrenzy.com/lassociation-music-arte/) et soutenu par sa directrice artistique Marina Di Giorno (notre photo), pianiste de renommée internationale. Depuis sa création en 2015, cette manifestation a pour but de casser les clichés et les a priori autour de la musique classique et favoriser l’accès à la culture musicale de façon festive. Lors de son étape albigeoise, le Classico Frenzy proposera des concerts découvertes en direction des scolaires en après-midi et un récital au public en **deux parties le soir** : * **Marina Di Giorno** sera accompagnée par les musiciens du prestigieux quintette de l’**Orchestre de chambre de Florence**. Ils interpréteront deux oeuvres majeures de Chopin : le concerto N°2 et l’Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante données dans une version rare et illustrées en direct sur scène par le peintre Stéphane Cattanéo. * Puis, changement de style avec **Miss M’Harley et son Band**. Ce personnage loufoque et décalé tout droit sorti d’un film de Tim Burton interprétera des chansons aux sonorités oscillant entre rock et ballades aux envolées lyriques arrangées de manière symphonique et électronique. Deux heures de concert pas si classiques à apprécier et pour tous !

Tarifs : 30€, réduit 25€ et – 26 ans : 15€. Réservations office de tourisme et SNA.

Une soirée, deux concerts, deux styles.

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



