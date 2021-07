Alès Alès Alès, Gard Classic’Alès – De Bach à Piazzolla Alès Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Classic'Alès – De Bach à Piazzolla Alès, 28 août 2021, Alès.

Alès Gard Quintette à cordes et accordéonSoliste Sébastien Mazoyer (accordéon)Direction Vincent RecolinConcerto de Bach en Fa mineur. Suite de Respighi. Adios Nonino. Guy Bovet «tango del tercer Tono». Komitas n° 8. *Infos pratiques : – Samedi 28 août à 21h – Adresse : Temple – Alès – Tarif : Gratuit – Places limitées- Pass Sanitaire et pièce d’identité + masque obligatoire Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-23 par

